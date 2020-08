Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in Pskower Straße

Gera (ots)

Gera: Rettungsdienst, Feuerwehr und mehrere Streifenwagen der Polizei kamen gestern Mittag (24.08.2020), gegen 11:40 Uhr aufgrund einer Streitigkeit zwischen einem 19-jährigen und seiner gleichaltrigen Freundin in der Pskower Straße zum Einsatz. In der Folge des Streits entfernte sich der 19-Jährige aus der Wohnung. Da eine Gefährdung seiner selbst nicht auszuschließen war, leiteten die eingesetzten Polizisten sofort Suchmaßnahmen nach ihm ein. Kurze Zeit später wurde der 19-Jährige wohlbehalten durch Polizisten angetroffen und an das medizinische Fachpersonal übergeben. (PS)

