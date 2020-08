Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Brandentstehung gesucht

Altenburg (ots)

Gegen 23:00 Uhr am Freitag (21.08.2020) fiel Beamten während der Streifenfahrt auf, dass es an der Tür des Amtsgerichtes Altenburg(Burgstraße) scheinbar brennt. Unverzüglich eilten die Beamten herbei und löschten die an der Tür liegenden und in Brand geratenen Zeitungen. Trotz schnellen Einschreitens der Beamten entstand leichter Sachschaden an der Tür. Die Altenburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu Brandentstehung geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 (KPI Gera) bzw. 03447 / 4710 (PI Altenburger Land) zu wenden. (RK)

