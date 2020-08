Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Rasentraktor gestohlen

Altenburg (ots)

Windischleuba: In der Nacht von Samstag (22.08.2020) zu Sonntag (23.08.2020) drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam auf das Gelände einer Baumschule in der Rochlitzer Straße ein. Anschließend stahlen die Einbrechen einen hochwertigen Rasentraktor, welche in einem Lagerhaus der Baumschule abgestellt war. Gegen 02:00 Uhr in der Nacht (Sonntagnacht) flüchteten sie schließlich mit einem Pkw von Gelände. Hiervon wurden die Eigentümer der Baumschule wach und versuchten das flüchtige Fahrzeug zu verfolgen. Seitens der hinzugerufenen Polizei wurde unverzüglich nach den flüchtigen Einbrecher gefahndet. Die Suche blieb jedoch erfolglos. Die Kriminalpolizei in Altenburg hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen übernommen und sucht nunmehr nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen, den Tätern und ihrem Fluchtfahrzeug oder gar dem Verbleib des roten Rasentraktors der Marke Benassi geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 (KPI Gera) oder 03447 / 4710 (PI Altenburger Land) zu melden. (RK)

