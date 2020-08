Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gefährliche Körperverletzung

Gera (ots)

In der Franz-Stephan-Straße kam es Samstagabend (22.08.20) in der Zeit von 22:20 - 22:30 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Die Wohnungsmieter (31, 33) gerieten mit zwei anwesenden Bekannten zunächst in einen verbalen Disput. Als die Bekannten zum Gehen aufgefordert wurden, eskalierte der Streit. In der Folge griffen diese die beiden Mieter körperlich an und verletzte sie. Beide mussten danach medizinisch versorgt werden. Die zwei Angreifer konnten aus der Wohnung flüchten. Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zum Erfolg. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen zur Auseinandersetzung aufgenommen.

