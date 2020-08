Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Betrunkener Radfahrer

Gera (ots)

Freitagabend (21.08.2020), gegen 22:50 Uhr wurde ein 37-jähriger Radfahrer durch Geraer Polizisten in der Langen Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen, da er ohne Licht am Rad umher fuhr. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 37-Jährige alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest erbrachte ein Ergebnis von 2,68 Promille. Hinzu kommt, dass der Radfahrer neben seiner Alkoholisierung auch noch den Konsum von Cannabis einräumte. Es wurde in der Folge mit ihm eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt des Radlers untersagt und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gefertigt.(PS)

