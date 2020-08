Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ruhestörungen

Altenburg (ots)

Zu mehreren gemeldeten Ruhestörungen wurden Beamte der Polizeiinspektion Altenburger Land eingesetzt, welche sich in der Nacht vom Samstag zum Sonntag ereigneten. Dabei wurde unter anderem überlaute Musik aus einer Wohnung in der Paditzer Straße in Altenburg gegen 01:00 Uhr gemeldet. Bei der Prüfung wurden dabei insgesamt 7 Personen im Alter von 16-32 Jahren angetroffen. Eine weitere festgestellte Ordnungswidrigkeit wegen Lärmbelästigung ging am 23.08.2020 um 01:45 Uhr von einer Lokalotät in der Bahnhofstraße in Meuselwitz aus. Aufgrund mehrerer Beschwerden, musste hier die 32 jährige Betreiberin ermahnt werden. Aus deren Lokalität drang aufgrund der geöffneten Fenster der Lärm durch abgespielte Musik sowie Gegröle der Gäste.

