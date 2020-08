Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Straßenverkehr teilgenommen

Gößnitz (ots)

Am Freitag gegen 17:00 Uhr wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Tannichtstraße in Gößnitz ein 18 jähriger Fahrer eines Hyundai Coupe´s festgestellt. Dieser wies im Rahmen eines Testes ein positives Ergebnis auf die rauchbedingte Beeinflussung von Cannabis auf. Ein durchgeführtes Blutprobengutachten soll nun Aufschluss über den Grad der Beeinflussung bringen. De Weiterfahrt wurde dem 18 Jährigen untersagt.

