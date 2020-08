Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unbekannter beschädigt Streifenwagen

Altenburg (ots)

Während Polizeibeamte am 21.08.2020 gegen 23:30 Uhr in der Burgstraße in Altenburg eine Anzeige aufnahmen, wurde durch einen bislang unbekannten Täter der geparkte Streifenwagen beschädigt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war der unbekannte Täter mit einem E-Bike unterwegs. Dieser schlug gegen Streifenwagen und Seitenspiegel des VW Transporters wodurch Sachschaden entstand. Der unbekannte Täter flüchtete unerkannt.(AG)

