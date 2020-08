Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: betrunkene Jugendliche beschädigen Verkehrszeichen

Zeulenroda-Triebes (ots)

Am 23.08.2020 erhielt gegen 00:30 Uhr die Polizei Greiz den Hinweis eines aufmerksamen Bürgers, dass mehrere Jugendliche gerade ein Verkehrszeichen samt Betonverankerung aus dem Boden gerissen haben. Der Vorfall ereignete sich in der Kirchstraße in Zeulenroda-Triebes. Die sofort eingesetzten Polizeikräfte konnten nach kurzer Zeit die 5 Jugendlichen feststellen, welche daraufhin versuchten zu fliehen. Alle 5 Jugendlichen konnten aber gestellt werden, wobei einer der Täter Widerstand leistete, so dass ein Polizeibeamter leicht verletzt wurde. Die anschließende Kontrolle ergab bei allen einen hohen Atemalkoholwert. Gegen alle beteiligten Jugendlichen, welche alle im Alter von 18 Jahren sind, wird nunmehr wegen Sachbeschädigung ermittelt. Gegen den Jugendliche, welcher sich durch Gewalt der Festnahme entziehen wollte, wird wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

