Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Greiz (ots)

Am 22.08.2020 zwischen 18:10 Uhr und 19:55 Uhr kam es in der Plauenschen Straße in Greiz zu einer Unfallflucht. Der dabei beschädigte PKW parkte auf einem in der Plauenschen Straße gelegenen Parkplatz zwischen zwei LKW. Als der Fahrzeughalter an sein PKW zurückkehrte, war dieser im linken Bereich beschädigt. Der links neben ihm parkende LKW war nicht mehr vor Ort und hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Bei diesem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, wer Angaben zu dem unbekannten LKW machen kann. Hinweise nimmt die Polizei Greiz unter Tel. 03661-6210 entgegen.

