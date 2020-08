Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mopedfahrer mit 1,84 Promille

Altenburg (ots)

Schmölln: Am 20.08.2020, gegen 19:30 Uhr wurde in der Straße Am Sandberg der Fahrer eines Kleinkraftrades kontrolliert. Ein während der Kontrolle durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,84 Promille. Daraufhin wurde im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Weiterhin stellte sich heraus, dass der 54-järhige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis für dieses Kleinkraftrad war. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. (JW)

