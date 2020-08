Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall unter Alkoholeinfluss

Altenburg (ots)

Altenburg: Gestern Abend (20.08.2020), gegen 20:30 Uhr kamen Polizeibeamte aufgrund eines Unfalles in der Bonhoefferstraße in Altenburg zum Einsatz. Nach aktuellen Erkenntnissen bog der 78-jährige Fahrer eines Pkw Honda von der Zschnernitzscher Straße in die Bonhoefferstarße ein. Im dortigen Kurvenbereich geriet er jedoch zu weit nach links und kollidierte mit einer Straßenlaterne, so dass diese in Schieflage geriet. Während der Unfallaufnahme vor Ort stellte sich schließlich heraus, dass der 78-Jährige mit über 1,4 Promille unter dem Einfluss von Alkohol stand. Gegen ihn wurde folglich ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Feuerwehr kam zusätzlich wegen der beschädigten Straßenlaterne vor Ort. (RK)

