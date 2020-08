Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zwei verletzte Personen bei Verkehrsunfall

Greiz (ots)

Fichtenreuth: Am gestrigen Donnerstag (20.08.2020), gegen 15:25 Uhr, wollte ein 78-jähriger Skoda Fahrer von einem Waldweg kommend auf die Landstraße 1086 im Bereich der Einmündung Reuth auffahren, um nach links in Richtung Werdau zu abzubiegen. Dabei missachtete er den Vorrang einer 30-jährigen VW Fahrerin, die auf der Straße in Richtung Greiz unterwegs war. Beide Pkw kollidierten. Durch den Unfall wurden beide Fahrzeugführer verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Greizer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (OK)

