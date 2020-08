Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ergänzungsmeldung zu gestohlenem Mazda 3 vom 20.08.2020:

Gera (ots)

Gera: Durch Beamte der Kriminalpolizei Gera konnte am Donnerstagnachmittag (20.08.2020) der weiße PKW Mazda 3, welcher am gestrigen Tage (20.08.2020) als gestohlen gemeldet wurde, auf einem Feldweg in der Nähe von Großenstein aufgefunden werden. Nach erfolgter kriminaltechnischer Untersuchung konnte das Fahrzeug an seine Besitzerin wieder übergeben werden. In diesem Zusammenhang sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen, welche das Fahrzeug oder Personen an oder in dem Fahrzeug gesehen haben. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer: 0365 8234-1465 bei der KPI Gera zu melden. (PS)

Pressemeldung von 20.08.2020 - Pkw-Diebstähle in Gera und Altenburg Mazda 3 entwendet

Gera: Ein in der Zabelstraße geparkter PKW Mazda 3 (Farbe Weiß), wurde im Zeitraum von Mittwoch (19.08.2020), 16:45 Uhr bis Donnerstag (20.08.2020), 07:05 Uhr durch bislang unbekannte Täter entwendet. Als die Eigentümerin des Fahrzeuges heute Morgen (20.08.2020) das Fehlen ihres Autos bemerkte, erstattete sie Anzeige bei der Kriminalpolizei.

