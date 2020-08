Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Nächtlicher Einsatz in Schwarzburgstraße

Gera (ots)

Gera: Eine Zeugin wurde heute Nacht (21.08.2020), gegen 01:50 Uhr von mehreren lauten Knallgeräuschen geweckt. Da sie weiterhin einen Mann in bedrohlicher Art und Weise schreien hörte und das Schlimmste vermutete, informierte sie die Polizei. In der Folge rückten mehreren Streifenwagen in die Schwarzburgstraße aus. Vor Ort konnte durch Angaben weiterer Anwohner der betreffende Mann, ein 27-jähriger Geraer, ausfindig gemacht werden. Es stellte sich heraus, dass der unter dem Einfluss von Alkohol stehende 27-Jährige grundlos auf seinem Balkon mehrere Böller zündete und dabei lauthals Drohungsäußerungen in die Nacht schrie. Zu Drohungshandlungen seitens des 27-Jährigen kam es nicht. Dennoch muss er sich für sein nächtliches Verhalten strafrechtlich verantworten. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen ihn wurde eingeleitet. (KR)

