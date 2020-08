Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Vorfahrt nicht beachtet

Altenburg (ots)

Kriebitzsch: Zu einem Verkehrsunfall kam es gestern (19.08.2020), gegen 11:40 Uhr auf Kreuzung Hauptstraße/ B 180. Die 32-jährige Fahrerin eines Pkw Hyundai befuhr die Haupstraße und hatte die Absicht nach links auf die B 180 abzubiegen. Im Gegenverkehr befuhr ein 17-jähriger Fahrer eines Moped Simson S 50 die Altenburger Straße und wollte geradeaus in die Hauptstraße fahren. Die Fahrerin des Pkw Hyundai missachtete beim Abbiegen den vorfahrtsberechtigten Mopedfahrer, so dass es zum Zusammenstoß kam. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der 17-Jährige wurde verletzt und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Durch die Feuerwehr wurden auslaufende Betriebsstoffe gebunden.

