Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brennender Pkw ruft Feuerwehr auf den Plan

Altenburg (ots)

Als der Fahrer (80) eines Pkw Fiat diesen gestern Vormittag (19.08.2020), kurz nach 11:00 Uhr Am Lerchenberg starten wollte, bemerkte er, dass das Fahrzeug Funken schlug. Kurz darauf begann der Pkw zu brennen, so dass die Feuerwehr alarmiert wurde. Als diese vor Ort eintrafen, stand der Fiat bereits in Vollbrand. Nach nur wenigen Minuten gelang es den Kameraden der Feuerwehr den Brand zu löschen. Warum der Fiat Feuer fing, ist derzeit noch unklar. Zum Glück jedoch blieb der 80-jährige Fahrer unverletzt. (RK)

