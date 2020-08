Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schleifmaschine aus Transporter entwendet

Greiz (ots)

Am Dienstag (18.08.2020), gegen 14:30 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter aus einem Transporter, der in der Thomasstraße stand, einen Karton mit einer Schleifmaschine. Dabei nutzte der Unbekannte einen Moment aus, als der Fahrzeugführer und ein Mitarbeiter gerade Werkzeug auf eine Baustelle brachten. Hinweise zu dem Täter werden an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, erbeten.

