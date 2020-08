Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Drei verletzte Personen bei Verkehrsunfall

Greiz (ots)

Weida: Am gestrigen Mittwoch (19.08.2020), gegen 11:30 Uhr, befuhr eine 41-jährige VW Fahrerin die Leitergasse, um nach links in die Geraer Straße einzubiegen. Hier missachtete sie die Vorfahrt eines 27-jährigen VW Fahrers. Beide Pkw kollidierten miteinander. Durch den Unfall wurden die 41-Jährige, ihre 36-jährige Mitfahrerin und eine 24-jährige Mitfahrerin im anderen Kfz verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

