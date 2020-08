Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Führungswechsel in der Kriminalpolizeistation Altenburg

Bild-Infos

Download

Altenburg/Gera (ots)

Mit Wirkung zum 01. August 2020 übernimmt Herr Roy Böttger, Erster Kriminalhauptkommissar, die Leitungsfunktion in der Kriminalpolizeistation in Altenburg. Er löst somit EKHK Ullrich Zeppernick ab, der seit dem Jahr 2010 als KPS-Leiter in Amt und Würden stand. Im Beisein von Heiko Schramm, Leiter der Kriminalpolizei Gera, wies ihm der Leiter der Landespolizeiinspektion, Herr André Röder, mit einer Urkunde in sein neues Amt ein. Dabei würdigte er die erbrachten Ergebnisse der Kriminalitätsbekämpfung im Raum Altenburg in den letzten Jahren, die auf die gute Zusammenarbeit der Dienststellen von Schutz- und Kriminalpolizei, aber auch auf die Führungsqualitäten ihrer Leiter zurückzuführen sind. Mit diesem Ansporn bedankte sich Roy Böttger für das entgegengebrachte Vertrauen. Sein Blick richtet sich nun auf die Effektivierung der Dienstorganisation, um die anstehenden Aufgaben bei der Bearbeitung kriminalpolizeilicher Sachverhalte optimal gestalten zu können. (KR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell