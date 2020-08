Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugenaufruf zum Verkehrsunfall

Altenburg (ots)

Windischleuba: Zu einem Verkehrsunfall kam es am 18.08.2020, gegen 08:25 Uhr in der Poschwitzer Straße. Ein Pkw Mercedes, besetzt mit drei Personen ausländischer Herkunft, bog von der Hauptstraße aus kommend in die Poschwitzer Straße ein und befuhr diese in Richtung Altenburg. Ein 23-jähriger Fahrer eines Kraftrades Honda befuhr ebenfalls die Straße hinter dem Pkw Mercedes in Richtung Altenburg. In der weiteren Folge kam es aus bisher ungeklärter Ursache zur Kollision von beiden Fahrzeugen.

Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen und sucht hierzu Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können? Insbesondere wird der Radfahrer gesucht, der scheinbar den Unfall bemerkte und sich in der Folge nach dem Befinden der Unfallbeteiligten erkundigt hat Sowohl der hilfsbereite Radfahrer, als auch weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 an die PI Altenburger Land zuwenden. (JW)

