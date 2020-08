Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Elektrowerkzeug aus Keller gestohlen

Gera (ots)

Gewaltsam verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu insgesamt vier Kellerabteilen eines Mehrfamilienhauses in der Wiesestraße, so dass die Geraer Polizei die Ermittlungen zum Einbruch aufnahm. In der Zeit von 17.08.2020 - 18.08.2020 stahlen die Unbekannten aus den nunmehr geöffneten Kellerverschlägen diverse Elektrowerkzeuge und entkamen anschließend unerkannt. IM Rahmen der Ermittlungen nimmt die Polizei in Gera Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen. (RK)

