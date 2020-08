Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall in Rüdersdorf

Gera (ots)

Rüdersdorf: Die Fahrerin (59) eines Postautos rief gestern (18.08.2020) die Polizei um Hilfe, als sie gegen 13:00 Uhr mit ihrem Transporter in Rüdersdorf einen Unfall hatte. Beim Rangieren bemerkte die Frau einen circa 1,6 m hohen Absatz zu spät und kippte samt Fahrzeug seitlich über diesen. In der Folge musste ein Abschleppdienst den beschädigten VW-Transporter bergen. Auch die Feuerwehr kam zum Abbinden von auslaufenden Betriebsstoffen zum Einsatz. Auch wenn der Schreck sicherlich noch in den Gliedern steckt blieb die Postzustellerin glücklicherweise unverletzt. (RK)

