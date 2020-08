Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Vollsperrung der B180

Altenburg (ots)

Rositz: Heute Morgen (18.08.2020), gegen 06:25 Uhr kollidierten ein Pkw VW und ein Pkw Nissan frontal miteinander, so dass die B180 bei Rositz voll gesperrt werden musste. Nach derzeitigen Erkenntnissen erschrak die 21-jährige VW-Fahrerin, als durch die geöffnete Fensterscheibe Wasser hineinspritzte und geriet so auf die Gegenfahrspur. In der Folge stieß sie mit dem entgegenkommenden Pkw Nissan (Fahrerin 36) frontal zusammen. Beide Fahrzeuge waren folglich nicht mehr fahrbereit. Die beiden Fahrzeugführerinnen wurden durch den Zusammenstoß verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Gegen 08:25 Uhr war die Straße für den Verkehr wieder freigegeben. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (RK)

