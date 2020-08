Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Provisorisches Zelt erweckt die Aufmerksamkeit einer Streife

Gera (ots)

Auf dem freizugänglichen Gelände einer Firma in der Heeresbergstraße versuchte sich in der vergangenen Nacht (17.08-18.08.2020), gegen 01:15 Uhr ein 29-Jähriger ein provisorisches Zelt zwischen dem Firmengebäude und einem PKW VW aufzubauen. Da der Platz für ein Camp sehr ungewöhnlich war, kontrollierten Geraer Polizisten den Mann. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass die am PKW VW angebrachten Kennzeichen gestohlen waren. Die Beamten fanden weiterhin im PKW eine geringe Menge an Betäubungsmitteln. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Der 29-Jährige muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen dazu übernommen. (PS)

