Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Versuchter Einbruch

Gera (ots)

In der Arminiusstraße versuchten derzeit noch unbekannte Täter in der Zeit vom 15.08.2020, 14:00 Uhr bis zum 16.08.2020, 11:00 Uhr in eine dort ansässige Firma einzubrechen. Den Tätern gelang ihr Vorhaben glücklicherweise nicht. Es entstand jedoch hoher Sachschaden. Die Ermittlungen wurden durch die Geraer Polizei aufgenommen. Können Sie Hinweise zur Tat geben? Dann melden Sie sich bitte bei der hiesigen Polizeidienststelle, unter der Rufnummer: 0365-8290. (PS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell