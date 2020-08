Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen gegen 43-jährigen Citroen-Fahrer

Gera (ots)

Eine Zeugin bemerkte gestern Abend (17.08.2020), gegen 21:05 Uhr während der Fahrt von Oberndorf nach Gera, wie der vor ihr befindliche Pkw Citroen sowohl in Schlangenlinien, als auch über 2 rote Ampeln fuhr. Weiterhin geriet der Citroen derart in den Gegenverkehr, dass ein bislang unbekannter Pkw, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, nach rechts ausweichen musste. Als der Fahrer schließlich in der J.-Curie-Straße barfuß und mit einer Flasche Sekt ausstieg, informierte die Zeugin die Polizei. Die Beamten trafen den 43-jährigen Fahrer schließlich an. Es stellte sich heraus, dass dieser leicht alkoholisiert war, jedoch scheinbar zudem unter dem Einfluss von Medikamenten stand. Folglich wurden eine Blutentnahme durchgeführt und die entsprechenden Ermittlungen eingeleitet. Im Zuge dessen sucht die Polizei neben weiteren Zeugen des Geschehens nach dem Pkw-Fahrer, der aufgrund der Fahrweise des 43-Jährigen nach rechts ausweichen musste. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der Geraer Polizei zu melden. (KR)

