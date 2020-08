Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in eine Werkstatt

Gera (ots)

Über ein offenstehendes Fenster gelangten bislang noch unbekannte Täter in der Zeit vom 15.08.2020, 08:30 Uhr bis zum 17.08.2020, 08:35 Uhr in eine Werkstatt eines Wohn- und Geschäftsgebäudes in der Kantstraße. Im Gebäude wurden diverse Räumlichkeiten durchsucht und schlussendlich ein Schlüssel entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Sachverhalt aufgenommen. Es werden Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können gebeten sich unter der Telefonnummer: 0365/8234-1465 bei der KPI Gera zu melden. (PS)

