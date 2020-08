Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Graffiti gesprüht

Gera (ots)

Am Kreisverkehr (K120) Richtung Trebnitz sprühten Unbekannte mit schwarzer und roter Farbe einen Schriftzug an die Betonleitwand. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Sie werden gebeten sich unter der Rufnummer: 0365-8290 zu melden. (PS)

