Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Beim Einkauf geschlagen

Gera (ots)

Ein 23-Jähriger war am gestrigen Abend (17.08.2020), gegen 19:30 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Zeulsdorfer-Straße einkaufen. Während seines Einkaufs wurde der junge Mann durch einem ihm Unbekannten derart auf die Schulter geschlagen, dass er schließlich in ein Weinregal stürzte. Neben dem entstanden Sachschaden an der Auslage des Weinregales, wurde der 23-Jährige glücklicherweise nur leicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen und bittet Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können sich unter der Telefonnummer: 0365-8290 zu melden. (PS)

