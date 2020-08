Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Drogen und Diebesgut

Altenburg (ots)

Bei Ermittlungen zu einer per Haftbefehl gesuchten Person stießen Polizisten in der Ahornstraße auf eine Wohnung, aus der es stark nach Marihuana roch. In der Wohnung konnte ein 37-jähriger Mann angetroffen werden. Nachdem ein Richter die Durchsuchung der Wohnung anordnete, konnten die Beamten neben Marihuana auch noch die Droge "Crystal" auffinden. Ebenso befanden sich in der Wohnung mehrere frisch lackierte Fahrradrahmen sowie ein augenscheinlich geklauter Rollstuhl. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Der 37-Jährige muss jetzt mit mehreren Anzeigen rechnen. Die Polizei Altenburg hat die Ermittlungen aufgenommen.(PS)

