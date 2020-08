Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Sachbeschädigung gesucht

Greiz (ots)

Zeulenroda: Die Greizer Polizei hat die Ermittlungen zu einer Sachbeschädigung aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Nach derzeitigen Erkenntnissen rissen unbekannte Täter in der Zeit von Samstag (15.08.2020) zu Sonntag (16.08.2020) das Tor zum Jugendverein in der Straße Am Römer heraus und verursachten so Sachschaden. Zusätzlich drückten die Täter den Maschendrahtzaun herunter und gelangten scheinbar so auf das umfriedete Grundstück. Haben Sie im genannten Tatzeitraum auffällige Personenbewegungen festgestellt bzw. können Sie Hinweise zu den Tätern geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210 bei der Polizei in Greiz zu melden. (RK)

