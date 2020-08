Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Nach Streitigkeit mit Schöpfkelle geschlagen

Greiz (ots)

Greiz: Die Greizer Polizei kam am Samstagabend (15.08.2020) in der Carolinenstraße aufgrund einer Streitigkeit zwischen einem 48-Jährigen und einem 70-Jährigen zum Einsatz. Im Laufe der Streitigkeit schlug der 48-Jährige den 70-Jährigen mit einer handelsüblichen Schöpfkelle dreimal auf den Kopf. Der 70-Jährige wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung wurde gefertigt und die Ermittlungen dazu durch die Polizeiinspektion Greiz aufgenommen. (PS)

