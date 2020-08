Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw rollt gegen Garagentor

Altenburg (ots)

Meuselwitz: Zu einem Verkehrsunfall kam es am 16.08.2020, um 12:30 Uhr in der Schulstraße. Der 35-jährige Fahrer eines Pkw VW stellte sein Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Schulstraße Ecke Weststraße ab. In der Annahme, dass die elektronische Handbremse arretiert sei verließ der Fahrzeugführer das Fahrzeug. Die Handbremse war jedoch lose und ein Gang war ebenfalls nicht eingelegt, so machte sich das Fahrzeug auf der leicht abschüssigen Straße auf den Weg und rollte gegen ein Garagentor. Dabei entstand Sachschaden. Verletzt wurde zum Glück niemand. (JW)

