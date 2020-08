Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Handy geklaut und zugeschlagen

Greiz (ots)

Greiz: Ein 25-Jähriger geriet aus noch unbekannten Gründen mit einem 19-Jährigen in der Greizer Carolinenstraße Sonntagabend (16.08.2020) in Streit. Dabei schlug der 25-Jährige mehrfach in das Gesicht des 19-Jährigen und nahm ihm danach auch noch das Handy weg. Die Polizei Greiz hat zu dem Vorfall die Ermittlungen aufgenommen. Haben Sie die Tat beobachtet oder können anderweitig sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen geben, dann melden Sie sich unter der Rufnummer: 03661-6210 bei der Polizeiinspektion Greiz. (PS)

