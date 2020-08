Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Reh vs. Simson

Greiz (ots)

Greiz: Diese Fahrt im Landkreis Greiz wird die 16-jährige Simsonfahrerin sicherlich nicht so schnell vergessen. Denn als sie gestern Abend (16.08.20209) gegen 21:15 Uhr die Landstraße von Vogelgesang nach Rückersdorf fuhr, rannte plötzlich ein Reh über die Straße und rammte ihr Moped. Die 16-jährige stürzte daraufhin und verletzte sich leicht. Das Reh rannte indes weiter in den Wald. Mit einem hinzugerufenen Rettungswagen kam die junge Fahrerin schließlich in ein Krankenhaus. Ihre Simson ist zum Glück weiterhin fahrtbereit. (KR)

