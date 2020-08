Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Scheiben von VW beschädigt

Gera (ots)

Gera: Unbekannte Täter trieben am Sonntag (16.08.2020) ihr Unwesen im Bereich eines Garagenkomplexes in der Zopfstraße indem sie sich an einem dort abgestellten, nicht zugelassenen Pkw VW zu schaffen machten. Der oder die Täter beschädigten hierbei bei drei Autotüren die jeweiligen Seitenscheiben und entkamen unerkannt. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zur Sachbeschädigung aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 829-0, entgegen. (RK)

