Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Garageneinbruch

Gera (ots)

Gera: Unbekannte brachen in der Zeit vom 15.08.2020, 09:00 Uhr bis 16.08.2020, 11:00 Uhr in zwei Garagen Am Pfortener Kalkwerk ein. Aus einer der beiden Garagen entwendeten die Täter ein Schlauchboot. Im Zuge der Ermittlungen werden Zeugen gesucht, welche sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können. Sie werden gebeten sich, unter der Telefonnummer: 0365-8290, bei der Geraer Polizei zu melden. (PS)

