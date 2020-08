Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Auto überschlagen

Gera (ots)

Am 14.08.2020 gegen 14:00 Uhr befuhr eine 41jährige Autofahrerin die ehemalige B2 aus der Ortlage Großebersdorf kommend in Richtung Gera. In einer Rechtskurve verlor die Frau bei regennasser Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Im Straßengraben überschlug sich das Fahrzeug. Die leicht verletzte Fahrerin konnte durch mehrere Ersthelfer aus dem völlig zerstörten Fahrzeug geborgen und bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes betreut werden. Die Straße musste aufgrund ausgelaufender Betriebsstoffe für ca. eine Stunde vollständig gesperrt werden.

