Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Feuerwehreinsätze wegen angebranntem Essen

Altenburg/Meuselwitz (ots)

Gleich zweimal musste die Feuerwehr am Wochenende wegen angebranntem Essen ausrücken. Am Freitagnachmittag wurden die Kameraden in die Altenburger Eschenstraße gerufen, weil dort Rauch aus einer Erdgeschosswohnung drang. Gemeinsam mit der Polizei konnte der überraschte Mieter (61) angetroffen werden. Dieser hatte einen Topf auf dem Herd vergessen, während er sich im Wohnzimmer aufhielt.

Am Sonntagfrüh fuhren die Einsatzkräfte in die Meuselwitzer Heinrich-Heine-Straße, da dort ebenfalls eine Rauchentwicklung aus einer Wohnung gemeldet wurde. Dort hatte ein noch stark alkoholisierter Mieter (26) versucht Essen auf dem Herd zuzubereiten, bevor er seinen Rausch ausschlafen wollte. Auch dieser Kochversuch ging schief, sodass die Mahlzeit unbemerkt anbrannte.

In beiden Fallen entstand glücklicherweise daraus kein Wohnungsbrand. Auch die betroffenen Mieter blieben unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell