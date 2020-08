Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Dobitschen (ots)

Am Freitagvormittag ereignete sich auf der Landstraße 1362 ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Dort war ein 31-jähriger mit seinem Transporter aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten. Eine 63-jährige Skodafahrerin versuchte zwar geistesgegenwärtig noch auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Beide Fahrzeuge prallten mit den linken Fahrzeugfronten zusammen. Der Skoda wurde dabei in den Straßengraben geschleudert. Sowohl die Skodafahrerin, als auch der Unfallverursacher wurden bei dem Zusammenstoß verletzt und mussten durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Straße war zur Unfallaufnahme in beiden Richtungen gesperrt.

