Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mehrere Alkohol- und Drogenfahrten

Greiz/ Langenwolschendorf (ots)

Am Freitag und am Samstag konnten Beamte der PI Greiz fünf Alkohol- und Drogenfahrten feststellen. Am Freitag gegen 23:15 Uhr wurde ein 47-jähriger Opelfahrer in Greiz in der Fritz-Ebert-Straße einer Kontrolle unterzogen. Bei ihm wurden 0,9 Promille festgestellt. Gegen 23:40 Uhr wurden bei einem 60-jährigen Chevroletfahrer in Langenwolschendorf 0,67 Promille festgestellt. Am Samstag wurden gegen 18:45 Uhr in der Carolinenstraße und gegen 19:45 Uhr am Papiermühlenweg zwei Fahrzeugführer fahrend festgestellt, die unter Einfluss von Methampehtamin fuhren. Mit den beiden 30-jährigen Frauen wurden Blutentnahmen durchgeführt. Am frühen Sonntagmorgen gegen 00:30 Uhr wurde eine 37-jährige Seatfahrerin in der Mylauer Straße in Greiz mit 0,64 Promille festgestellt. Alle fünf Fahrzeugführer müssen nun mit einer Geldbuße von mindestens 500 Euro rechnen.

