Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen nach Sachbeschädigung an PKW gesucht

Greiz (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag zerstachen Unbekannte vier Reifen eines am Kugelacker in Greiz abgeparkten Pkw Ford. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich bei der PI Greiz unter 03661/6210 zu melden.

