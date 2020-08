Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw fährt auf

Altenburg (ots)

Meuselwitz: Zu einem Verkehrsunfall kam es am 13.08.2020 um 11:30 Uhr in der Heukendorfer Straße in Pflichtendorf. Eine 75-jährige Fahrerin eines Pkw Nissan befuhr die Heukendorfer Straße. Auf Grund ungeklärter Ursache stieß die Fahrerin des Pkw Nissan in einer leichten Rechtskurve mit einem entgegenkommenden Pkw Mercedes zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Pkw Nissan war nicht mehr fahrbereit. Verletzt wurde zum Glück niemand. (JW)

