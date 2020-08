Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Traktorgespann beschädigt

Altenburg (ots)

Meuselwitz: Am 13.08.2020 im Zeitraum von 12:15 - 15:05 Uhr wurden von unbekannten Tätern an einem in der Zirndorfer Straße abgestellten Traktorgespann, Traktor John Deere mit Anhänger, zwei Verbindungskabel durchtrennt. Dadurch ist eine Nutzung des Traktorgespannes nicht mehr möglich. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Wer im angegeben Zeitraum etwas gesehen oder bemerkt hat, soll sich an die Polizei in Altenburg, Tel. 03447 4710, wenden. (JW)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell