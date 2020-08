Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Handy bei körperlicher Auseinandersetzung entwendet

Greiz (ots)

Greiz: Am gestrigen Donnerstag (13.08.2020), gegen 22:00 Uhr, kam es im Bereich Kugelacker zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Nach bisherigen Erkenntnissen griff ein bislang Unbekannter den 39-jährigen Geschädigten an und schlug auf diesen ein. In diesem Zusammenhang entwendete der Unbekannte das mitgeführte Handy Samsung S 7 Edge des Geschädigten. Beschreibung des Täters: männlich, kurze, helle Haare; "Segelfliegerrohren", ca. 1,75m; dünne Statur, bekleidet mit roter Hose, weißem Shirt, führte ein Fahrrad mit sich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen der Tat sich mit der Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, in Verbindung zu setzen. (RK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell