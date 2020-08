Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Durchsuchung endet mit Überführung in JVA

Gera (ots)

Gera: Die mit der Aufklärung von Branddelikten beauftragte AG "Lost Places" der Kriminalpolizei Gera konnte am gestrigen Tag (13.08.2020), nach umfangreichen Ermittlungen, mehrere Durchsuchungsbeschlüsse realisieren sowie einen Haftbefehl vollstrecken. Die Maßnahmen richteten sich gegen einen 30-jährigen Mann, wegen des Verdachtes der vorsätzlichen Brandstiftung sowie gegen dessen 28-jährigen Mitbewohner, wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Beide Tatverdächtige konnten im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen angetroffen und vorläufig festgenommen werden. In der Wohnung der beiden Männer wurden weiterhin 127g Marihuana, Bargeld und diverse Betäubungsmittelutensilien, welche den Verdacht des Handeltreibens mit Drogen erhärteten, aufgefunden werden. Alle Beweismittel wurden in der Folge beschlagnahmt. Ein Haftrichter ordnete noch am selben Tag (13.08.2020) die Untersuchungshaft für den 30-Jährige an, der hinreichend verdächtig ist, mehrere Brände im Stadtgebiet vorsätzlich gelegt zu haben. Sein 28-jähriger Mitbewohner wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen der AG "Lost Places" sind bis dato noch nicht abgeschlossen und dauern weiterhin an. Demzufolge werden aktuell keine näheren Auskünfte zu den noch laufenden Verfahren erteilt. (PS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell