Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mopedfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Greiz (ots)

Naitschau: Gestern (13.08.2020), gegen 14:40 Uhr, befuhr die 15-jährige Fahrerin eines Kleinkraftrades Simson den Naitschauer Weg in Richtung B94, um nach rechts in Richtung Göttendorf abzubiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer 39-jährigen BMW-Fahrerin. Beide Fahrzeuge kollidierten. Durch den Unfall wurde Kradfahrerin verletzt, an den Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Greizer Polizei hat die Ermittlunden zum Verkehrsunfallgeschehen aufgenommen. (OK)

