Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Garageneinbruch

Gera (ots)

Gera: In der Zeit vom 30.07.2020, 16:00 Uhr bis 12.08.2020, 17:40 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in eine Garage in der Plauenschen Straße (gegenüber einer Schule) ein. Die Unbekannten entwendeten Freizeitartikel sowie Unterhaltungselektronik. Wer kann Hinweise zur Tat oder den Täter geben? Bitte melden Sie sich bei der Geraer Polizei unter der Rufnummer: 0365-8290. (PS)

