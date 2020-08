Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gefährliche Körperverletzung

Altenburg (ots)

Schmölln: In der Schmöllnschen Bergstraße kam es in der vergangenen Nacht (12.08.2020, gegen 02:10 Uhr) zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Anwohnern (22, 34 Jahre) einer gemeinsamen Unterkunft. Durch das zügige Einschreiten der Polizisten konnte die Auseinandersetzung beendet werden. Der 22-Jährige wurde dabei derart verletzt, dass er mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht werden musste. Da der 34-Jährige sich nicht beruhigen ließ, musste er durch die Polizisten in Gewahrsam genommen werden. Es wurden die entsprechenden Anzeigen gefertigt. (PS)

